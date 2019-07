Stammtisch in Weiher

Der nächste "Stammtisch Seniorenarbeit" findet am morgigen Dienstag ab 19 Uhr im Brauerei-Gasthof Kundmüller in Weiher statt. Das zwanglose Treffen von Seniorenbeauftragten und Aktiven der Seniorenarbeit im Landkreis wird vierteljährlich angeboten. Der Stammtisch bietet Gelegenheit für Austausch und kollegiale Beratung ohne offizielles Programm. Sie alle haben Erfahrungen und Ideen, die für die anderen hilfreich sind. Vor dem "Stammtisch" besteht um 18.30 Uhr die Möglichkeit bei einem Gottesdienst in der Dorothee-Kirche die "Seele" zu stärken. Das Treffen bietet die Gelegenheit zum Austausch von meist Ehrenamtlichen, die sich für Senioren in den verschiedensten Bereichen einsetzen. red