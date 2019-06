Zu einem Treffen lädt der Stammtisch "Geschichte und Brauchtum" am Donnerstag, 6. Juni, um 19 Uhr in das Gasthaus "Krone" bei Hildegund ein. Die Themen des Abends sind Kurzberichte über die bisherigen Arbeiten. Ferner referiert der Leiter des Stammtisches, Rainer Wolf über "Flüchtlinge und Vertriebene in Thundorf". Eingeladen sind nicht nur Mitglieder, sondern alle Interessierten. sek