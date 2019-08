Stammtisch für Trucker

Der nächste Fernfahrer-Stammtisch der Betriebsseelsorge der Erzdiözese Bamberg im Rahmen des Trucker & Country-Festivals "Wertschätzung gefordert - Ohne uns lief gar nichts" findet in Lichtenfels am Sonntag, 8. September, statt. Beginn ist mit einer Trucker's-Morgenandacht um 10.30 Uhr bei schönem Wetter im Biergarten am Festivalgelände vor der Stadthalle. Anmeldung bitte bis spätestens 4. September per Mail an: michaela.krieglsteiner@arbeitnehmerpastoral-bamberg.de oder telefonisch unter 0951/9169152 (ggf. Anrufbeantworter besprechen). red