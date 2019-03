Stammtisch für Pilger in Schlammersdorf

Der nächste Pilgerstammtisch des Jakobusweges findet am Samstag, 9. März, in der Brauereigaststätte Witzgall in Schlammersdorf statt. Beginn ist um 16 Uhr. Interessierte sind willkommen. Am Sonntag, 10. März, findet ab 10.30 Uhr in der Heiligkreuz-Kirche in Schlammersdorf ein Pilgergottesdienst statt. Auch hierzu sind die Bürger eingeladen. red