Der monatliche Stammtisch für E-Mobilisten und alle, die es werden wollen (E-Auto und E-Fahrrad), findet wieder am letzten Mittwoch des Monats in der Weinstube Schubert statt. Am Mittwoch, 29. Januar, in der Zeit von 20.30 Uhr bis 22 Uhr tauschen sich die Teilnehmer über Erfahrungen, Trends und Projektideen in lockerer Runde aus. Unter anderem ist ein Treffen mit dem Chef der Stadtwerke über erneuerbare Energien und deren Förderung geplant sowie das Projekt "Längste E-Mobil-Schlange" der Welt durch Bad Kissingen. Für Kontakt und Fragen steht der Initiator Bernd Keller unter kontakt@prositt-coaching.de zur Verfügung. sek