Stammtisch "Elektromobilität" lädt ein

Aufgrund der großen Resonanz aus der Bevölkerung organisiert der Landkreis Bamberg auch in diesem Jahr einen E-Stammtisch. Der 5. Stammtisch "Elektromobilität" findet am Mittwoch, 27. März, um 19 Uhr im Saal des Museumsgasthofs des Bauernmuseums Bamberger Land in Frensdorf statt.

Ziel des Stammtisches ist der Pressemitteilung aus dem Landratsamt zufolge der Austausch von Erfahrungen und Informationen rund um die Elektromobilität.

Zum 5. Stammtisch "Elektromobilität" sind alle Interessierten eingeladen, der Eintritt ist frei.

Aus organisatorischen Gründen wird um eine Voranmeldung bei Sonja Hansel gebeten: Telefon 0951/85-574, E-Mail: sonja.hansel@lra-ba.bayern.de.

Hardy Barth von der Firma EDV- und Elektrotechnik Hardy Barth GmbH referiert zum Thema "PV-Batterie-Hausenergiemanagement und E-Auto". Im Anschluss haben alle Teilnehmer die Möglichkeit, über alle Themen im Bereich der Elektromobilität zu diskutieren sowie ihre Erfahrungen und Anregungen zum weiteren Ausbau der Elektromobilität im Landkreis Bamberg einzubringen. red