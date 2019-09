Die ehemaligen Gemeinderäte treffen sich am Dienstag, 17. September um 17 Uhr, diesmal mit Partnern, zu einem gemütlichen Beisammensein in froher Runde bei Weinbau Keller in Ramsthal. Alle, die gerne wandern, starten um 16 Uhr am Rathaus Oerlenbach. Die Gehzeit nach Ramsthal beträgt zirka eine Stunde. Die Rückfahrt ist selbst zu organisieren. sek