Oerlenbach 25.11.2019

Stammtisch ehemaliger Gemeinderäte

Ehemalige Gemeinderäte (mit Partnern) treffen sich am Dienstag, 17. Dezember, um 18 Uhr in der Pizzeria "Il Pomodoro" zum Jahresabschluss-Stammtisch. Sie wollen in gemütlicher Runde und bei guten und ...