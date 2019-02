Stammtisch der Republikaner

Zu ihrem nächsten Stammtisch am Freitag, 15. Februar, laden die Forchheimer Republikaner um 16 Uhr ins Gasthaus "Sonne", Am Weingartsteig, ein. Neben den Vorbereitungen des Politischen Aschermittwochs am 6. März und zu den anstehenden Wahlen (Europawahl 2019 und Kommunalwahl 2020) geht es auch um Anträge im Stadtrat vom 31. Januar. red