Stammtisch der Radfahrer

Der ADFC Obermain lädt alle Interessierten, auch Nichtmitglieder, am Mittwoch, 29. Januar, ab 18 Uhr zu einem Stammtisch im "Dümpfelschöpfer" in Lichtenfels ein. Das Treffen dient als Meinungsaustausch, Information und Geselligkeit in gemütlicher Atmosphäre. red