Stammtisch der "Linken"

Um mehr Geld und Zeit für Pflege und Gesundheit geht es beim monatlichen offenen Stammtisch der Partei "Die Linke", der heute um 19 Uhr in der "Kommunbräu", Grünwehr 17, beginnt. Angesprochen wird auch das Volksbegehren gegen den Pflegenotstand an Bayerns Krankenhäusern, das am 8. März eingereicht worden ist. Interessierte Gäste sind herzlich willkommen. red