Elfershausen 12.07.2019

Stammtisch der Landfrauen

Die Landfrauen Elfershausen kommen am Donnerstag, 18. Juli, um 19 Uhr im Gasthaus "Stern" in Langendorf zum Stammtisch zusammen. Treffpunkt ist um 18.45 Uhr an der Raiffeisenbank. sek