Hammelburg vor 19 Stunden

Stammtisch der Elektro-Mobilisten

Die Elektro-Mobilisten treffen sich am Mittwoch, 3. April, ab 18 Uhr in der Pizzeria La Luna in der Bahnhofstraße. Dazu sind Besitzer eines Elektro-Autos oder die, die sich noch eines zulegen wollen, ...