Stammtisch der Elektro-Mobilisten

Die Elektro-Mobilisten treffen sich am Donnerstag, 7.Februar, im Keller des Irish-Pub in Hammelburg zum Stammtisch. Dazu sind alle Besitzer eines Elektro-Autos oder diejenigen, die sich noch eines zulegen wollen, eingeladen. Beginn ist um 18 Uhr. Thema des Abends sind die Preise und Tarife an öffentlichen Ladesäulen. sek