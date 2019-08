Die Bulldog- Oldtimerfreunde Haßberge, Steigerwald und oberer Landkreis Schweinfurt laden am Samstag, 24. August, zum Stammtisch nach Stadtlauringen (Kreis Schweinfurt) ein. Das Treffen findet im Rahmen des Dreschfestes der Stadtlauringer Dreschgemeinschaft, am sogenannten Vorglühabend, im Festzelt am Reitplatz statt, teilen die Organisatoren weiter mit. red