Stammtisch der Bürger

Ein Bürgerstammtisch mit dem Stadtrat und Ortsbeauftragten Detlef Heim findet am Sonntag, 16. September, statt. Beginn ist um 18 Uhr im Gasthaus "Zum Goldenen Stern" in Pfaffenhausen. Die Veranstaltung richtet sich an die Bürger von Pfaffenhausen und dem Lager. sek