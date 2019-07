Stammtisch bestreitet Black-Jack-Games

Zu seinem 25-jährigen Bestehen hat der Stammtisch "Black Jack" Birkach etwas besonderes vorbereitet: die Black Jack Games. Los geht's am Samstag, 13. Juli, um 13 Uhr auf dem Sportplatz in Birkach. Nach dem Bieranstich durch den Präsidenten starten die Spiele, in denen Geschicklichkeit, Können, Kraft und Teamwork gefordert sind. Verschiedene Teams und Stammtische haben zugesagt, um in den unterschiedlichen Disziplinen ihr Können unter Beweis zu stellen. Bei spontanem Interesse kann man sich noch am Turniertag anmelden, jedes Team muss aus sechs Personen bestehen. Fürs leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen, Pizza und Gegrilltem und kühlen Getränken gesorgt. Im Anschluss an die Spiele sorgt die Blasmusik Birkach im und um das Zelt für zünftige Stimmung. Ab 21 Uhr gibt es von "DJ Chris" ordentlich was auf die Ohren und durstige Kehlen werden in der Bar gut versorgt. red