Am Donnerstag, 27. Juni, findet im Gasthaus Schmitt in Sulzthal ein Stammtischtreffen der Kissinger LBV-Kreisgruppe statt, zu dem alle Mitglieder eingeladen sind. Willkommen sind auch diejenigen, die an der Arbeit des LBV (Landesbund für Vogelschutz) interessiert sind. Beginn ist um 19 Uhr. sek