Stammtisch bei den Reservisten

Der nächste Stammtisch der Kameradschaft ehemaliger Soldaten, Reservisten und Hinterbliebener Hammelburg (KERH) findet nicht am 2. Mai, sondern am Donnerstag, 9. Mai, um 19 Uhr im Heinrich-Köppler-Haus statt. Der ERH-Bundesvorsitzende Albrecht Kiesner referiert an diesem Abend über die aktuelle Verbandspolitik des Deutschen Bundeswehr-Verbandes. sek