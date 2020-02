Stamm fordert Wertschätzung

Christiane reuther "Barbara you look perfect" - Ed Sheerans Song "Perfect", gesungen von Alexia Wüscher (Zell), galt Barbara Stamm. Die Grand Dame der CSU stand neben den Geehrten am Dienstagabend beim Festabend der Frauenunion (FU) Knetzgau im TSV-Sportheim im Mittelpunkt. Als Frauenförderin verstand es die ehemalige Landtagspräsidentin wie keine andere, sich dem Thema "Starke Frauen - starker Landkreis" mit großer Leidenschaft zu widmen.

Doch zuvor erinnerte Elvira Sieper, die FU-Kreisvorsitzende, an das Wahlrecht der Frauen, das es seit 101 Jahren gibt. Sieper bezeichnete diesen Lauf der Geschichte als eine Sternstunde der Demokratie.

Landrat Wilhelm Schneider griff das Thema "Starke Frauen" auf und erinnerte daran, dass es mehr weibliche Auszubildende und mehr weibliche Mitarbeiterinnen im Landratsamt gebe. Bei den weiblichen Führungskräften sei noch ein Ungleichgewicht vorhanden, erklärte er, aber dafür wünscht sich der Landkreis-Chef einen höheren Frauenanteil.

Besonderes Anliegen

Die FU-Ortsverbandsvorsitzende Christina Stula freute sich, dass die ehemalige Landtagspräsidentin nach Knetzgau gekommen sei, um die Frauen für ihre langjährige Mitgliedschaft in der Frauenunion zu ehren.

Diese Einladung hat Barbara Stamm gerne angekommen, wie sie sagte. Es war ihr ein besonderes Anliegen, den Frauen für ihren Einsatz und die Heimatverbundenheit an der Basis zu danken. Stamm sprach ihre Wertschätzung den Personen aus, die Verantwortung in der Lokalpolitik übernehmen. Deshalb war es auch ihr Wunsch, dass sich die Gemeinderats- und Kreistagskandidatinnen sowie die anwesenden Kandidaten vorstellten.

Ihr großer Traum sei es gewesen, Oberbürgermeisterin in ihrer Heimatstadt Würzburg zu werden, schilderte Stamm. Dies ist fehlgeschlagen und sie unterlag einem männlichen Bewerber. Umso mehr zollte Stamm den Frauen und Männern Respekt, die Bereitschaft für eine Kandidatur zeigen. "Durchatmen und antreten" gab sie all denen mit auf den Weg, die eine Wahl verloren haben.

Wunsch für die Kanzlerin

"Leistungen wertschätzen" ist ein großes Anliegen der CSU-Politikerin. Dieses Thema verliert aus ihrer Sicht in der Gesellschaft immer mehr an Bedeutung. So erwartet Stamm von der großen Politik, dass die Bundeskanzlerin in Würde aus ihrem Amt verabschiedet werde.

Gegenseitige Wertschätzung gegenüber der Arbeit in allen Bereichen fordert die Politikerin. Sei es für die Arbeit der Landwirte und Landfrauen oder im Pflegebereich. Stamm würdigte zudem das Engagement im Ehrenamt. Die Rahmenbedingungen seien wichtig, aber ohne ein gemeinsames Schaffen wäre auch in Knetzgau und im Landkreis Haßberge der Erfolg der zurückliegenden Jahre sicherlich ausgeblieben.

Stamm ging auch auf familienfreundliche Arbeitsbedingungen gerade für Ärztinnen auf dem Land ein. Auf ihr Bestreben wurde im Landtag eine Kinderbetreuung eingeführt, wie sie weiter ausführte. Die Situation im Lehrberuf, am Wohnungsmarkt und bei den Fachkräften sprach Stamm genauso an wie den Flächenverbrauch, die Digitalisierung und den öffentlichen Personennahverkehr. Abschließend fand die ehemalige Landtagspräsidentin motivierende Worte für die Zuhörer: "Frauen sind überall in der Gesellschaft wichtig, um die Heimat voranzubringen."

Geehrt wurden bei der FU-Veranstaltung langjährige Mitglieder in der Frauenunion. Für 45 Jahre Zugehörigkeit wurden Erika Waldheuser sowie Franziska Endres und Hannelore Glass (alle FU Knetzgau) ausgezeichnet. Für 35 Jahre: Waltraud Hofmann (FU Eltmann). Für 30 Jahre: Elisabeth Ambros (FU Knetzgau). 25 Jahre: Sieglinde Funck (FU Eltmann). Und für 20 Jahre: Elisabeth Glotzmann, Heidi Langhans sowie Sabine Langhans (alle FU Knetzgau).