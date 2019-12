Stallweihnacht in Falkendorf

Die evangelische Kirchengemeinden Herzogenaurach, Münchaurach und Oberreichenbach feiern am 2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, um 16 Uhr, eine Stallweihnacht. Der Gottesdienstort ist vor dem Stall der Familie Jordan in Falkendorf, Hauptstraße 26. In Hörweite der Kühe, direkt vor deren Stallung, findet Weihnachten wie bei der Geburt Jesu statt. Wie bei der Krippe in Bethlehem gibt es weder Sitzplätze noch Überdachung. Musikalisch wird der Gottesdienst von Bläsern gestaltet. red