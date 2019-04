Stahltreppe für den Fluchtweg

Im September 2018 musste aus Gründen des Brandschutzes für den weiteren Betrieb der Krippengruppe im Dachgeschoss des Kindergartens "Arche Noah" in Walsdorf ein zweiter Fluchtweg eingebaut werden. Um die Betriebserlaubnis für die Krippengruppe aufrechtzuerhalten, wurde eine provisorische Gerüsttreppe angebaut. Dieses Provisorium wurde jetzt durch eine Stahltreppe ersetzt, so dass auch zukünftig im Dachgeschoss auf Dauer eine Krippengruppe betrieben werden kann.

Weiteres Thema im Gemeinderat: der Haushalt, der einstimmig beschlossen wurde. Trotz der hohen Investitionen in Höhe von 2,3 Millionen Euro konnte der Kämmerer und Leiter der Gemeindeverwaltung, Markus Schramm, einen soliden Haushalt für das Jahr 2019 vorstellen, welcher weiter ohne neue Kreditaufnahme und einer Entnahme aus Rücklagen auskommt. Der Verwaltungshaushalt der 2657-Einwohner-Gemeinde hat ein Volumen von rund 4,7 Millionen Euro, das Volumen des Vermögenshaushaltes beträgt rund 2,8 Millionen Euro. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, der Einkommenssteuer und der Schlüsselzuweisungen steigen im Verwaltungshaushalt 2019 gegenüber 2018 weiter an, die Ausgaben für Personal und Verwaltungs-/Betriebsaufwand sind leicht fallend, und daher kann gut eine Million Euro an den Vermögenshaushalt zugeführt werden, um die Baumaßnahmen zu finanzieren.

Im Vermögenshalt werden 95 Prozent der Ausgaben in Baumaßnahmen investiert und fün f Prozent zur Schuldentilgung verwendet. Aufgrund der hohen Investitionen und der Kreditaufnahme für die Kanalsanierung im Jahr 2016 beträgt der aktuelle Schuldenstand der Gemeinde Walsdorf 1,8 Millionen Euro und die Pro-Kopf-Verschuldung liegt mit 624,44 Euro über den Landesdurchschnitt (589 Euro, Stand: 2018).

Stimmbezirke neu eingeteilt

Für die Europawahl 2019 wurden die Stimmbezirke in der Gemeinde aufgrund der steigenden Zahl der Briefwähler neu eingeteilt und erstmals ein eigener Briefwahlbezirk festgelegt. Im Gegenzug fallen die Wahllokale im Dorfgemeinschaftshaus Erlau und in der alten Schule in Kolmsdorf weg. Da es immer schwieriger wird, Wahlhelfer zu akquirieren, sei es nicht vertretbar, Wahllokale für rund 220 Wähler in Erlau oder rund 120 Wähler in Kolmsdorf mit jeweils mindestens sechs Wahlhelfern zu besetzen, hieß es im Gemeinderat. Daher wird es zukünftig nur noch zwei Urnenwahllokale in Walsdorf geben: den Stimmbezirk Walsdorf-Ost mit Erlau in der Walsdorfer Schule (barrierefreier Zugang) und den Stimmbezirk Walsdorf-West mit Ortsteilen im Feuerwehrhaus in Walsdorf. Die Weipelsdorfer Straße bildet die Grenze für die Einteilung der beiden Stimmbezirke in Walsdorf-Ost und Walsdorf-West. Als Entschädigung für die Wahlhelfer wurde 35 Euro je Helfer festgelegt, zusätzlich werden ausreichend Erfrischungsgetränke bereitgestellt.

Im Änderungsverfahren des Bebauungsplanes "Vorderer Weinbach I" in ein allgemeines Wohngebiet und Mischgebiet wurden der eingegangene Bürgereinwand und die vorliegenden Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange behandelt. Die Änderung des Bebauungsplanes wurde einstimmig beschlossen. Zu einer Bauvoranfrage für die Errichtung eines zweigeschossigen Gebäudes mit vier Wohneinheiten in Erlau wurde die Erteilung der Befreiungen einstimmig in Aussicht gestellt.