Stahltor in Egloffstein beschädigt

Im Zeitraum vom Samstag- bis Sonntagnachmittag ist das Tor eines Anwesen in der Ortsstraße Am Kirschgarten von einem bisher unbekannten Täter beschädigt worden. Ein neu errichtetes unversperrtes, 1,20 Meter hohes Stahltor wurde entgegen der vorgesehenen Öffnungsrichtung nach außen geöffnet, so dass die Scharniere verbogen wurden. Das dahinter befindliche 1,8 Meter hohe versperrte Holztor eines Douglasien-Sichtschutzzauns wurde gewaltsam nach innen gedrückt, so dass der Schlossriegel aus dem Tor brach. Der entstandene Sachschaden dürfte um die 1000 Euro betragen. pol