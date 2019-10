Stahlharte Bank war offenbar nicht hart genug

Ein Unbekannter hat im Zeitraum von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 8 Uhr, eine am Markt in Coburg aufgestellte Edelstahl-Parkbank beschädigt. Hierbei trat der Täter vermutlich mehrmals mit Brachialgewalt gegen die Bank, bis deren Stützen abbrachen, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. Anschließend wurde die Bank von dem oder den Unbekannten noch einige Meter weiter in die Nägleinsgasse gezogen. Der Schaden beläuft sich auf circa 2500 Euro.

Unfallflucht am Parkhaus

In einem zweiten Fall aus dem Polizeibericht geht es ebenfalls um eine Sachbeschädigung, aber auch um eine Unfallflucht. Am Sonntagvormittag, gegen 6.15 Uhr, wurde eine etwa 20-jährige Frau dabei beobachtet, wie sie mit ihrem Pkw VW Polo mit Kronacher Zulassung vom Steinweg aus kommend in die Schenkgasse fuhr. Dort fuhr die Fahrerin weiter über den Fußgängerweg in Richtung Parkhaus Post und stieß am Ende des Fußwegs gegen einen Absperrpfosten, der die Schenkgasse in Richtung Hindenburgstraße für den Fahrzeugverkehr sperrt. Die Dame entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den beschädigten Pfosten zu kümmern. Immerhin beträgt der Schaden etwa 200 Euro.

In beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion Coburg um Hinweise von Zeugen, die bei dem Vandalismus mit der Bank oder bei der Unfallflucht etwas mitbekommen haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09561/645-0 entgegengenommen. red