Die Ligamannschaft der Bogenschützen des Freihandschützenvereins Bad Staffelstein mit den Schützen Ina Roth, Carina Hümmer, Michael Horn, Ingo Schramm und Dominik Lang hat die Hallensaison 2018/19 in der Oberliga Nordwest mit dem zweiten Platz beendet.

Nachdem die Mannschaft erst in dieser Saison aufgestiegen ist, ist die Vizemeisterschaft mit nur vier Punkten Rückstand zum Meister Bayreuth II als toller Erfolg zu werten. Die Staffelsteiner wurden für ihr hartes Training, Mannschaftsgeist und konstante Leistungen an allen Ligawettkampftagen belohnt.

Für die bayerische Meisterschaft qualifizierten sich Ina Roth, Michael Horn und Paul Schramm. Die wurde am Rande der Messe für Jagen und Fischen in Augsburg ausgetragen. Ina Roth und Michael Horn belegten Plätze im Mittelfeld. Paul Schramm konnte sich in der Klasse Compound Schüler A mit 525 Ringen nach anfänglichen Schwierigkeiten mit den Lichtverhältnissen in der Halle durch eine Aufholjagd in der zweiten Hälfte noch auf den fünften Platz vorarbeiten.

Für die kommende Freiluft-saison freuen sich die Bogenschützen darauf, auf ihrer Bogenanlage Ausrichter der Gaumeisterschaft zu sein. Die findet am 4. Mai statt. os