Staffelsteiner siegen beim Bowling-Turnier

Kürzlich fand die Winterversammlung des Kreisverbandes Lichtenfels der Jungen Union mit dem Bowling-Kreisturnier in Burgkunstadt statt. Bei dem Wettbewerb um den Bowling-Kreispokal standen sich die Ortsverbände aus Bad Staffelstein, Michelau, Lichtenfels und Vorjahrssieger Kunstadt-Jura gegenüber. In einem einseitigen Finale setzte sich die JU Bad Staffelstein gegen die Lichtenfelser durch und holte den Wanderpokal in die Badstadt. Kreisvorsitzender Holger Then, der selbst im Staffelsteiner Team mitspielte, übergab unter Applaus den Glaspokal an seine Mitspieler. Als Spieler mit den meisten Punkten wurde Jürgen Büttner aus Bad Staffelstein ausgezeichnet. red