Staffelsteiner pilgern nach Gößweinstein

Seit dem großen Stadtbrand von 1684 und dem Erlöschen der Flammen gilt das Versprechen der Staffelsteiner Bürger auch heute noch, alljährlich nach Pfingsten eine Fußwallfahrt zur Basilika Gößweinstein zu unternehmen. Am Freitag, 14. Juni, findet in der Stadtpfarrkirche um 9 Uhr ein Gottesdienst statt, bei dem der Reisesegen erteilt und um einen guten Verlauf der viertägigen Fuß-Wallfahrt gebetet wird.

Gleich anschließend begeben sich die Pilger auf ihren Weg. Auf dem Kirchplatz kann vor dem Gottesdienst, ab 8 Uhr, das Reisegepäck in Transporter verladen werden. Die Leitung der Wallfahrt übernimmt wieder Sabine Scheer. Auch Pfarrer Georg Birkel begleitet den Pilgerzug und die Musikanten der "Nothelferkapelle" sorgen für die musikalische Umrahmung.

Am Freitag geht es über Wattendorf bis Königsfeld, dort wird übernachtet. Am Samstag in aller Frühe ist Gottesdienst in der Ortskirche, danach geht es weiter über Wüstenstein, den Höhenzügen der Fränkischen Schweiz und das Aufseßtal nach Gößweinstein. Bereits um 6 Uhr findet dort am Dreifaltigkeitssonntag für die Staffelsteiner ein festlicher Wallfahrtsgottesdienst am Gnadenaltar statt. Mit dem Auszug aus der Basilika gegen 9 Uhr geht es wieder Richtung Heimat. In Königsfeld wird erneut übernachtet und Quartier bezogen.

Der vierte Tag beginnt ebenfalls mit einem Frühgottesdienst, danach zieht die Wallfahrt weiter über Wattendorf bis nach Bad Staffelstein. Hier werden die Wallfahrer gegen 16 Uhr an der Hopfenmühle erwartet. Zum Einzug in die Pfarrkirche formiert sich die Wallfahrt mit allen Gläubigen. al