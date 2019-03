Staffelsteiner Meisterquartett

Die Luftpistolen-Mannschaft des FSV Bad Staffelstein hatte den ersten Platz in der Bezirksliga von Anfang an fest in der Hand gehabt. Ungeschlagen mit 16:0 Punkten steigen sie nun in die Oberfranken-Liga auf. Alle vier Schützen konnten sich in der Einzelwertung von 48 Schützen unter den besten 15 behaupten. Unser Bild zeigt das erfolgreiche Team (von links): Thomas Münchenbach (366,75 Ringe im Schnitt), Jürgen Schittenhelm (353,25), Erik Münchenbach (363,13)und Johannes Leicht (363,75). Foto: FSV