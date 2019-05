Staffelsteiner Holger Then bleibt Chef der Jungen Union

Im Mittelpunkt der Jahresversammlung der Jungen Union des Kreisverbandes Lichtenfels in der Kellerwirtschaft standen neben den Neuwahlen die Europa- und Kommunalwahlen.

Kreisvorsitzender Holger Then berichtete über zahlreiche Veranstaltungen in den vergangenen zwölf Monaten. Besonders hervorzuheben sei die Veranstaltung zur Europawahl vor wenigen Wochen in Wonsees mit Monika Hohlmeier. Unter dem Motto "junges Gemüse" traf man sich in den Gewächshäusern der Firma Scherzer Gemüse und diskutierte gemeinsam mit den Kreisverbänden aus Kulmbach, Bamberg und Bayreuth über die Landwirtschaft in der EU. Auch der Ausflug zur Landesgartenschau im Herbst vergangenen Jahres nach Würzburg, die Besichtigung des Umspannwerkes in Redwitz, das Kreisbowlingturnier im Januar in Burgkunstadt und die Weihnachtsfeier im Dezember auf dem Staffelberg waren Höhepunkte. Bei den Neuwahlen gab es folgende Ergebnisse: Kreisvorsitzender Holger Then (einstimmig im Amt bestätigt), Stellvertreter Michael Stettner (Michelau), Niklas Stadelmann (Burgkunstadt), Julia Spörlein (Weismain), Manuel Fritsche (Bad Staffelstein), Geschäftsführer Peter Büttner (Bad Staffelstein), Kassierin Eva Spielvogel (Burgkunstadt), Kassenprüfer Christian Macion (Burgkunstadt), Corinna Ellner (Bad Staffelstein), Schriftführer Julian Fleischmann (Michelau), Otto Wilhelm Polak (Bad Staffelstein) Beisitzer: Janine Crettaz, Jürgen Büttner, Manuel Balzar (alle Bad Staffelstein), Kathrin Roth (Lichtenfels), Max Böhling (Altenkunstadt), Daniel Richter (Michelau), Julian Rauschner (Lichtenfels) und Jonas Becker (Marktzeuln). red