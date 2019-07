Staffelsteiner Frauen in der Bundesliga

Die Faustballerinnen des TSV Staffelstein spielen in der Feldsaison 2020 in der Bundesliga Süd. Bei den Aufstiegsspielen in Gärtringen belegten die Staffelsteinerinnen im Dreierturnier mit den Gastgeberinnen und dem Meister der 2. Liga West, dem TSV Ötisheim, den zweiten Platz und steigen damit als Zweitliga-Vizemeister ins Oberhaus auf. Zweitliga-Süd-Meister Gärtringen muss ein weiteres Jahr in der 2. Liga Süd antreten. Den Gastgeber bezwangen die Adam-Riese-Städterinnen mit 3:2, Ötisheim unterlagen sie mit 2:3. Gärtringen verlor auch sein zweites Match gegen Ötisheim mit 0:3. Damit standen der zweite Platz im Turnier und der Aufstieg fest. Ausführlicher Bericht in unserer Donnerstagsausgabe. red