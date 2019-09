Staffelsteiner fordern den Spitzenreiter Meeder kräftig

Nur knapp mit 3:4 haben sich die Fußballer des TSV Staffelstein (10.) am elften Spieltag der Kreisliga Coburg/Lichtenfels beim Spitzenreiter TSV Meeder geschlagen geben müssen. In der Kreisliga Bamberg landete der SV Zapfendorf einen glücklichen 1:0-Erfolg bei der führenden SpVgg Stegaurach. 2:2 spielte die SpVgg Rattelsdorf beim Schlusslicht SV Würgau. Mit 3:2 bezwang der FSV Unterleiterbach den SV Pettstadt (13.).

Kreisliga Coburg/Lichtenfels

TSV Meeder - TSV Staffelstein 4:3

In der ersten Hälfte erspielte sich der Spitzenreiter ein Übergewicht, scheiterte jedoch an der gut gestaffelten Staffelsteiner Abwehr um den starken Keeper Klemenz, der mit einer starken Parade ein Eigentor verhinderte (16.) und bei einen Flachschuss von Kraußer auf dem Posten war (18.). Als sich die Zuschauer mit einem 0:0 zur Pause abgefunden hatten, fiel in der 44. Minute die Führung für den TSV durch einen von Johannes Krumm verwandelten Handelfmeter.

In der zweiten Hälfte kamen die Gäste hellwach aus der Kabine: Nach einem Freistoß köpfte Florian Geldner zum 1:1 ein (47.). Nachdem Moritz Gemeinder kurz darauf den Ball aus kurzer Distanz völlig freistehend nicht über die Staffelsteiner Torlinie gebracht hatte, fiel im Gegenzug die 2:1-Führung für die Gäste durch einen strammen Schuss des eingewechselten Jonas Dinkel (49.). Benjamin Kraußer gelang im Fallen nach Vorarbeit durch Moritz Gemeinder das 2:2 (73.). Nachdem in der 75. Minute der Staffelsteiner Keeper einen Freistoß von Krumm mit einer starken Parade noch um den linken Pfosten gedreht hatte, gelang den Hausherren das 3:2 durch einen Flachschuss von Moritz Gemeinder nach guter Vorarbeit von Johannes Bohl (80.). Staffelstein warf alles nach vorne und erhielt einen Foulelfmeter, den Philip Eiermann sicher zum 3:3 verwandelte (87.). Doch Gemeinder stellte mit der letzten Aktion nach einem Eckball in der 92. Minute per Kopf den 4:3-Heimsieg sicher.

Kreisliga Bamberg

SpVgg Stegaurach - SV Zapfendorf 0:1

Der Stegauracher Trainer Ismail Yilmaz war sich der Schwere der Aufgabe bewusst, zu viele Körner habe seine Truppe beim Pokalspiel am Donnerstag gelassen, sagte er. Dennoch zeigte die SpVgg gerade in Hälfte 1 eine solide Vorstellung mit den besseren Chancen. Die Zapfendorfer standen mit bis zu zehn Mann in der eigenen Hälfte und versprühten kaum Torgefahr. "Wenn wir die nötige Frische hätten, gehen wir mit einer Führung in die Kabine", haderte Yilmaz. Mit Beginn der zweiten Halbzeit änderte sich zwar nicht viel an der Spielanlage beider Mannschaften, jedoch am Ergebnis: Nach einem Eckstoß klärten die Hausherren den Ball ins Strafraumzentrum, von dort nahm Oliver Mirwald den Ball direkt und schoss zur Gäste-Führung ein (57.). In der Folge stand die Abwehrreihe der Zapfendorfer weiter kompakt und klärte mehrmals in höchster Not. SV Würgau - SpVgg Rattelsdorf 2:2

Dem Spiel mangelte es in der ersten Halbzeit zwar an gefährlichen Torraumszenen und an Klasse, doch sicher nicht an Intensität und Zweikämpfen. Fünf Minuten vor der Pause lenkte SV-Kapitän Johannes Jaeckel nach einem Freistoß für Rattelsdorf den Ball ins eigene Tor zur Gästeführung. Während die SpVgg nach dem Seitenwechsel darauf bedacht war, das Ergebnis zu verwalten, zeigte sich der SV aktiver: Thomas Will glich nach einer Stunde aus, als er nach einem Freistoß-Lattentreffer abstaubte (61.). Bei seinem Solo spielte Markus Beiersdorfer vier SV-Verteidiger schwindlig und traf zum 1:2 (82.). Wenig später setzte Johannes Ruffer zu einem Hammer aus 35 Metern an und ließ dem Gästetorhüter keine Chance (84.).

FSV Unterleiterbach - SV Pettstadt 3:2

Der FSV ging nach 17 Minuten in Führung - Matthias Beland nahm kurz vor dem Strafraum seinem Gegenspieler den Ball vom Fuß und schob vor dem Tormann souverän ein. Nur 120 Sekunden später glich Egzon Babatinca aus. "Das ist diese Saison typisch für uns: Wir verteidigen die frühen Führungen nicht konsequent genug", war Abteilungsleiter Gerald Eberlein genervt. Im Anschluss riss der SV Pettstadt das Spiel an sich, konnte sich bei seinem Torhüter bedanken, dass es nach einem Volleyschuss von Tobias Eichhorn aus kurzer Distanz mit dem 1:1 die Pause ging. Der zweite Abschnitt war erst drei Minuten alt, da drehte Rafael Wolf die Partie zugunsten der Gäste. Unterleiterbach reagierte und stellte auf eine Dreierkette um, erhoffte sich vorn mehr Zugriff auf das Spiel. Der Plan ging auf: Tobias Bayer verwertete eine Flanke von Christian Simms zum 2:2 (75.). Fünf Minuten vor dem Ende avancierte Bayer sogar zum Matchwinner, als er blendend in Szene gesetzt den Torhüter ausspielte und den Ball über die Linie drückte. red