Staffelstein in Calw gefordert

Eine weite Fahrt in die Nähe von Stuttgart haben die Zweitliga-Faustballerinnen am Sonntag vor sich. Beim TSV Calw II treffen die TSV-Frauen auf den auf Rang 7 liegenden Gastgeber sowie den Vorletzten TV Neugablonz. Mit zwei Siegen wollen die Staffelsteinerinnen ihre Chance auf die Vizemeisterschaft wahren. us