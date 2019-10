Staffelbacher wollen grünen Strom erzeugen und nutzen

Auf fruchtbaren Boden fiel der Antrag von Oberhaidern beim Gemeinderat, in Staffelbach - angrenzend an eine bereits bestehende Freiflächenphotovoltaikanlage in Oberhaid - eine weitere derartige Anlage zu errichten. Diese soll bis zu 3000 kWP ökologischen Strom erzeugen, der bis zu 600 Privathaushalte versorgen kann. Mit 13:2 stimmte der Gemeinderat diesem Vorhaben zu.

Grundlegend ungestaltet werden muss auch das Gemeindeanwesen in der Hallstadter Straße 20 in Staffelbach, in dem sich bislang Sozialwohnungen befanden. Im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsberechnung stellte das Architekturbüro Gleisner & Mahnel das Kostenvolumen entweder für einen Neubau oder eine umfassende Sanierung des bestehenden Gebäudes vor.

Lieber neu bauen

Da sich das Kostenvolumen in beiden Fällen auf rund 750 000 Euro beläuft, entschied sich der Gemeinderat einstimmig für einen Neubau, der auch eine Erweiterung zur Schaffung neuer Wohnungen beinhaltet.

Für eine vorgesehene Grenzbebauung muss noch das Einvernehmen mit den Nachbarn, unter anderem der Katholischen Kirchenstiftung, hergestellt werden. Die Maßnahme wird mit 30 Prozent aus Landesmitteln gefördert, die Umsetzung ist 2020/21 geplant.

Einvernehmen herrschte auch beim Änderungsantrag für den Bebauungsplan Kirschäcker Staffelbach, wo ein privater Investor statt Einfamilienhäusern neun Doppelhaushälften baut.

Ein Herz für Vereine hat die Gemeinde Oberhaid ohnehin: So werden Vereinsinvestitionen des MGV Eintracht Oberhaid, wie die Anschaffung von Musikinstrumenten, die Renovierung der Vereinsfahne sowie die Anschaffung von Uniformen für insgesamt 15 555 Euro mit insgesamt zehn Prozent bezuschusst.

Vorbereitungen für Breitband

Bürgermeister Joneitis informierte über die Kanalsanierung in Staffelbach, für die insgesamt 800 000 Euro investiert werden. Derzeit werden die Wasserleitungen erneuert und Rohre für den Breitbandausbau verlegt.