Staffelbach feiert Kirchweih

Die Staffelbacher Ortsvereine laden zusammen mit der Gemeinde Oberhaid am Wochenende vom 25. bis 29. Juli zur Kerwa ein. Los geht es am heutigen Donnerstag um 17 Uhr im Hertlein's Keller mit "Heiße Göttinger mit Sauerkraut und Brot". Am Freitag ab 19.30 Uhr heizt "DJ Herakles" im TSV Sportheim ein. Die Kirchweihbaum-Aufstellung findet am Samstag um 16 Uhr am Dorfplatz statt. Musikalisch wird die Aufstellung durch das Jugendblasorchester "Eintracht" Oberhaid begleitet. Am Abend gibt es mit Patrick Cox Livemusik im TSV-Sportheim. Der Festgottesdienst findet am Sonntag um 9 Uhr in der Pfarrkirche St. Cyriakus statt. Anschließend folgt der Mittagstisch beim TSV. Um 15 Uhr steigt das 1. Punktspiel der 1. Fußballmannschaft des TSV Staffelbach. Zum Abschluss des Kirchweihtreibens lädt der TSV am Montag ab 14 Uhr zu einem Seniorennachmittag mit dem "Frankenschlawiner" ein, bevor am Abend der Musiker Holger Beck die Festgäste zum Tanzen auffordert. Schausteller befinden sich am TSV-Sportgelände. red