Stärken der seelischen Widerstandskraft

Der VdK bietet am Samstag, 11. Januar, um 17 Uhr einen Vortrag von Monika Goller zum Thema "Stärkung der seelischen Widerstandskraft durch Logotherapie und Existenzanalyse" an. Resilienz ist die Kraft in uns, Lebenskrisen wie zum Beispiel schwere Krankheiten, Verlust nahe stehender Menschen oder berufliche Belastungen ohne anhaltende Beeinträchtigungen durchstehen zu können. Mit Hilfe der Logotherapie nach Viktor Frankl zeigt Monika Goller Wege auf, wie die Resilienz in uns gestärkt wird, um Rückschläge leichter zu meistern und somit das Leben sinnvoll zu gestalten. Denn Resilienz ist keine festgelegte Kraft, sondern jeder kann sie erlernen und verstärken. Der Vortrag findet im Übungsraum des Kneipp-Vereins in der Köstener Straße 6 in Lichtenfels statt. Der Eintritt ist frei. red