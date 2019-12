Stärkantrinken mit Joachim Herrmann

Zum Feiertag Heilige Drei Könige und wegen der Kommunalwahlen im März lädt der CSU-Ortsverband Weingarts/Kunreuth zum politischen Stärkantrinken mit Staatsminister Joachim Herrmann ein. Die Veranstaltung findet statt am Sonntag, 5. Januar, ab 19 Uhr "Bei Jeorgo" in Weingarts. Dabei wird der Innenminister zu aktuellen politischen Themen sprechen und sich den Fragen der Zuhörer stellen. Bereits um 18.50 Uhr erfolgt am Feuerwehrhaus Weingarts die Aufstellung für den Fackelzug der Reservisten der Soldatenkameradschaft Weingarts, der mit Begleitung der Blaskapelle Weingarts durchgeführt wird. Während des Festzugs wird die Strecke von der Feuerwehr Weingarts abgesichert. red