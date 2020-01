Der Bürgerverein Stephansberg lädt wieder zum Dreikönigstreffen mit Stärk' antrinken ein. Die kurze Freiluftveranstaltung findet am Montag, 6. Januar, um 18 Uhr im Innenhof des Böttingerhauses (Judenstraße) statt. Mit Glühwein will man sich für das neue Jahr stärken. Der Vorsitzende des Bürgervereins, Dieter Weinsheimer, wird einige Worte sprechen. Eine Bläsergruppe unter der Leitung von Gerd Weiß spielt festliche Lieder. Das Besondere an dieser Veranstaltung ist der Ort, denn selten hat man die Gelegenheit, den Innenhof des Böttingerhauses zu betreten. Die Getränke werden kostenlos angeboten; für Spenden ist man dankbar. Heuer soll der Erlös aus dem Stärk' antrinken für ein größeres Projekt im Bereich des Stephansbergs angespart werden. Die Gäste werden gebeten, möglichst ein eigenes, wiederverwendbares Gefäß mitzubringen. red