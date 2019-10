Zum Höllberg führte die 7. "Stänicher Dorfrunde" in diesem Jahr. Rund 35 Wanderer aus nah und fern trafen sich dieser Veranstaltung der BRK-Bereitschaft Steinach. Wanderführer Matthias Reichert führte sie über die alte Steinbrücke nach Roth an der Saale. Am Spielplatz vorbei verlief der Weg hoch zum Lütgen.

Am Höllberg gabeln sich einige Waldwege in verschiedene Richtungen und führen weiter nach Oberebersbach, Niederlauer, Windheim oder Reichenbach. Matthias Reichert führte die Teilnehmer am Höllgraben entlang Richtung Oberebersbach. Hier gab es eine kurze Trinkpause. Über den Karolingerweg ging es durch einen herbstlichen Wald an der Fränkischen Saale entlang nach Nickersfelden.

Früher musste die Steinacher Juden ihre Toten bis Kleinbardorf bringen, um sie zu beerdigen. Da der Weg beschwerlich war, wurde bei Steinach ein Friedhof angelegt. Über diesen Judenfriedhof gelangte die Wandergruppe zurück zum Rathaus, wo es einen Abschluss in der Unterkunft der BRK Bereitschaft Steinach gab. red