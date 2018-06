Ständerla zur Kirchweih

In Thonberg wurde am Wochenende Kirchweih gefeiert. Beim mittlerweile über 50-jährigen Brauch der "Ständela" war die Feuerwehr am Samstag mit dem Traktor von Horst Oßmann und einer Kapelle unterwegs, um mit Musik auf das Fest einzustimmen.Unter der Leitung von Mario Schedel am Schifferklavier spielten dabei Trompeter Daniel Schedel, Werner Höfner am Bariton und Schlagzeuger Wolfgang Kirschner auf. Eine große Überraschung gab es in Neuenreuth für die Familie Horst und Leni Oßmann. Da beide kürzlich ihren 80. Geburtstag begehen konnten, wurde ihnen ein besonderer musikalischer Gruß noch nachträglich entboten.Beide Jubilare sind in vielen Vereinen und Verbänden Mitglieder und gehören besonders bei der Feuerwehr Thonberg zu den Stammkräften. Vorsitzender Gerhard Popp würdigte dabei die glänzende und jahrzehntelange Mitarbeit.Als Weiteres wurde von den Thonberger FFW-Vorstandsmitgliedern zu den Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen vom Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Juli, eingeladen.