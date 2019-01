Stände, Vortrag und ein Appell

Für das Volksbegehren "Rettet die Bienen - Artenvielfalt" besteht landesweit ein großes Aktionsbündnis. Für das Baunach-Weisachtal trafen sich in Ebern ÖDP, SPD und Bund Naturschutz und besprachen geplante Aktionen, wie das Aktionsbündnis mitteilte.

In den Gemeinden wurden bereits in den letzten Tagen flächendeckend Plakate angebracht. Nun geht es darum, die Bürger für das Volksbegehren vom 31. Januar bis zum 13. Februar zum Unterschreiben in den Rathäusern zu bewegen, um die Chance, ein wirksames Artenschutzgesetz in Bayern zu erreichen, zu nutzen.

Dazu konnte Klaus Mandery, der Kreisvorsitzende des Bundes Naturschutz und Leiter des IfBI-Instituts, für einen Fachvortrag am Montag, 4. Februar, um 19 Uhr im Gasthaus "Frankenstuben" in Ebern gewonnen werden. Zum Thema "Ebern - (k)eine Heimat für Wildbienen" betrachtet er, wie die Wildbienen in der Umgebung von Ebern im Trend zum Insektensterben liegen und wie sie durch eine Trendwende in der Politik profitieren könnten.

Auskunft vor Märkten

Informationsstände sind in Ebern am Samstag, 2. Februar, auf dem Rewe-Parkplatz und am Samstag, 9. Februar, vor dem Hagebau-Markt jeweils von 9.30 bis 13.30 Uhr geplant. Dort können die Bürger sich über Inhalte des Volksbegehrens und die jeweiligen Öffnungszeiten zum Eintragen in den Gemeinden informieren.

Gerade in Städten und Gemeinden, die zu Verwaltungsgemeinschaften gehören, sind die Eintragungszeiten laut Aktionsbündnis "am Ort oft sehr begrenzt, so dass es wichtig ist, sich hier rechtzeitig und genau zu erkundigen". Zu der Aktion bestehe, so das Bündnis, die Möglichkeit, ein Stück Bienenstich zu sich zu nehmen. red