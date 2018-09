Städtische Musikschule hat noch Plätze frei

Die städtische Heinrich-Faber-Musikschule Lichtenfels nimmt noch Schüler auf. Infos gibt es unter www.musikschule-lichtenfels.de. Auch in der musikalischen Früherziehung sind noch Plätze frei. Dort werden in einer Gruppe von etwa zehn Kindern erste musikalische Eindrücke gewonnen und die Kinder für die Musik sensibilisiert. Das alles findet in einem spielerischen Rahmen statt. Info und Anmeldung in der Heinrich-Faber-Musikschule Lichtenfels, An der Friedenslinde 7 oder info@musikschule-lichtenfels.de. Ansprechpartner ist Reinhard Arnold. red