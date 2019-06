Städtische Beschäftigte feierten Jubiläen

Die SÜC Energie und H2O GmbH sowie der CEB zeichneten langjährige Mitarbeiter aus und verabschiedeten Mitarbeiter aus dem aktiven Berufsleben.

"Mit wem verbringt man mehr Zeit als mit Kollegen?" SÜC-Geschäftsführer Wilhelm Austen stellte den Leitartikel "Fluch oder Segen" der Zeitschrift "Die Zeit" in den Mittelpunkt seiner Rede zur Jubilarehrung im "Kräutergarten". Das präge das Leben, weil Kollegen das Leben miteinander verbringen. Kollegen würden bei einer bundesweiten Befragung nicht so schlecht abschneiden wie oft gefühlt, sagte Austen. 80 Prozent der Befragten würden sich häufig als Teil einer Gemeinschaft am Arbeitsplatz sehen.

Wilhelm Austen dankte im Name der beiden Unternehmen SÜC und CEB den Jubilaren für ihre treuen Dienste. Sie würden einen Beitrag zum guten Betriebsklima leisten, betonte Austen.

Jubiläen

Zehn Jahre bei SÜC Bus und Aquaria GmbH ist Sascha Thiem. 20 Jahre bei SÜC und CEB sind Bernhardt Betz, Matthias Rose, Alexander Asselborn und Steffen Boge. 25. Jubiläum beim CEB hatte Gerd Bergmannn. Seit 30 Jahren bei SÜC und CEB beschäftigt sind Bernd Faber, Peter Brückner, Michael Zirnkilton, Beate Fülbier und Jürgen Matthe. Ihr 35. Dienstjubiläum bei der SÜC begingen Udo Höhn, Wilfried Kickstein, Bodo Bergner und Uwe Heublein. Seit 40 Jahren in den Diensten von SÜC und CEB stehen Arnfried Rauschert und Norbert Lauterbach.

Verabschiedungen

Aus dem Berufsleben verabschiedet wurden nach über 42 Jahren SÜC Hubert Bohl aus der Hauptabteilung Elektrizität, nach über 33 Jahren SÜC Reiner Schink aus der Hauptabteilung Fernwärme/Kraftwerk sowie nach über 27 Jahren SÜC Ulrich Schunk aus der Hauptabteilung Abwasser und Martina Bachmann aus der Hauptabteilung Gas/Wasser.

Einige der Jubilare konnten bei der Ehrungs- und Verabschiedungsfeier nicht anwesend sein: Zehntes Dienstjubiläum beim CEB feierte Marco Höhn, zehn Jahre bei SÜC Bus und Aquaria GmbH ist Jürgen Gerlicher. 20. Dienstjubiläum beim CEB feierten Marco Langbein, Selatin Ismajli und Rosa Weidler.

Schon seit 25 Jahren beim CEB ist Ricky Fülöp.

Auf seinen 35-jährigen Dienst bei der SÜC blickt Jürgen König und 40. Dienstjubiläum beim CEB konnte Johannes Ebertsch feiern. Aus dem Berufsleben beim CEB verabschiedet worden sind die Neu-Ruheständler Hellmuth Heinze und Klaus Weidekind. des