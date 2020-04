Städtepartnerschaft ist auf Eis gelegt

Auch das Städtepartnerschaftskomitee muss aufgrund der Corona-Pandemie seine Planungen und Vorhaben bis Ende Juni vorläufig absagen. So muss die Jahresversammlung, die am Freitag, 24.April, stattfinden sollte, verschoben werden und auch das für Ende April geplante Abschluss-Kegelturnier muss ausfallen. Die Termine für die ab Mai geplanten monatlichen Boule-Turniere werden ausgesetzt. Auch der im Juni geplante Besuch einer Lichtenfelser Reisegruppe bei den Freunden in der Partnerstadt Ariccia in Italien musste abgesagt werden, und der Termin des Schüleraustausches von vier jungen Städtepartnerschaftsmitgliedern mit vier jungen Amerikanern aus der Partnerstadt Vandalia/Ohio wurde um einige Wochen verschoben und ist jetzt kurz vor den Sommerferien terminiert. Bei der Vorsitzenden des Städtepartnerschaftskomitees sind zu Ostern auch Grüße aus allen vier Partnerstädten eingegangen, meist verbunden mit dem Wunsch, dass die Corona-Pandemie hoffentlich bald überwunden sei. red