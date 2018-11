Städtepartner kegeln und verkaufen Punsch

Das Städtepartnerschaftskomitee Lichtenfels führt zwei Kegelturniere für Mitglieder und Interessierte durch, dabei werden die jeweiligen Tagessieger ermittelt, am Ende des Gesamtturniers dann die Gesamtsieger, auf die dann eine Siegertrophäe wartet. Die Turniere finden auf den Kegelbahnen des 1. FC Lichtenfels statt, jeweils ab 18 Uhr an folgenden Terminen: 27. November, 11. Dezember, 8. Januar, 12. Februar, voraussichtlich 19. März und 2. April. Des Weiteren ist das Städtepartnerschaftskomitee wieder mit einem Glühweinstand am Lichtenfelser Christkindlmarkt vertreten. Der Standplatz ist diesmal vor dem Fremdenverkehrsamt. Der Reinerlös am Glühweinstand des Städtepartnerschaftskomitee kommt wieder den jeweiligen Städtepartnerschaft-Austauschprojekten zugute. Das Aufbauteam für den Glühweinstand trifft sich bereits um 14 Uhr am Mittwoch, 28. November, bei Kommiteemitglied Gerhard Deuerling, um die dort gelagerten Utensilien für den Stand abzuholen. Die Mitarbeiter des Dekorationsteams treffen sich zwischen 14.30 und 15 Uhr direkt am Stand. mfa