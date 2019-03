Städtebauliche Entwicklung

Die Gemeinde Altenkunstadt lädt alle interessierten Bürger zur Auftaktveranstaltung der Bürgerbeteiligung am Donnerstag, 28. März, um 19.30 Uhr für das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzeptes (Isek) ein. Die Veranstaltung findet im katholischen Pfarrjugendheim (Klosterstraße 12) in Altenkunstadt statt. Durch die Bürgerbeteiligung besteht die Möglichkeit, Ideen und Anregungen im Vorfeld mit aufzunehmen. Gemeinsam wird ein Leitbild für die zukünftige Entwicklung im Ortskern der Gemeinde Altenkunstadt erarbeitet. In Zusammenarbeit mit den Vertretern des Architekturbüros und der Verwaltung soll aus den Anregungen, Ideen und Wünschen ein Konzept für die zukünftige Entwicklung von Altenkunstadt entstehen. Über ein Mitwirken und aktive Teilnahme der Bürger würde sich die Gemeinde Altenkunstadt sehr freuen. red