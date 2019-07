Städte überwinden Grenzen

2006 wurde auf Beschluss des Bayerischen Landtags der "Tag der Franken" ins Leben gerufen. Er soll die vielgestaltige Landschaft und die Geschichte der fränkischen Region deutlich machen, außerdem das Bewusstsein für die Entwicklungskraft und das Innovationspotenzial Frankens stärken.

Der Herzogenauracher Heimatverein besuchte die 14. Veranstaltung, die am Sonntag länderübergreifend im oberfränkischen Neustadt bei Coburg und im südthüringischen Sonneberg stattfand. Vorsitzender Klaus-Peter Gäbelein verzichtete laut einem Pressebericht des Vereins dabei auf den Besuch der Festveranstaltung mit Reden des Bayerischen Staatsministers Joachim Herrmann (CSU) und des Thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Die Linke), um seiner Reisegruppe die Besonderheiten der Region Sonneberg-Neustadt näherzubringen: Neustadter-Thüringer Klöße, ebensolche Rostbratwürste, Sehenswertes in Neustadt sowie oberfränkisch-thüringische Mundartbeiträge.

Starker Wirtschaftsraum

Beide Städte, nur einen Steinwurf voneinander entfernt, arbeiteten bis zur Spaltung Deutschlands eng zusammen, bevor Stacheldraht und Minen Deutschland trennten. Bezirksheimatpfleger Professor Günter Dippold (mehrfach Referent beim Heimatverein), der "seine Herzogenauracher" in Neustadt begrüßte, betonte, "dass die beiden Städte sich mehr denn je als fränkisch verstehen" und einen starken Wirtschaftsraum im Norden Bayerns bilden. In ihrer Hymne auf den "Tag der Franken" betont die Sonneberger Musikschullehrerin Kristina Jakobs "gemeinsam fränkisch, stark, das sind wir", sie spricht von "Grenzen-Überwindern" und davon, dass beide Städte Hand in Hand gehen: hier die Spielzeugstadt Sonneberg - dort die Bayerische Puppenstadt Neustadt.

Zum Besuchsprogramm des Heimatvereins gehörten eine Führung durch das deutsche Spielzeugmuseum in Sonneberg, das weltweit größte und älteste Museum seiner Art, sowie der Besuch der Sonderausstellungen "30 Jahre Mauerfall" und "70 Jahre Grundgesetz" in der Neustadter Kulturwerkstatt. Der Besuch der Festmeile in Neustadt bildete schließlich den Ausklang der Studienfahrt. red