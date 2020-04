Stäblein gibt Grünen-Fraktionsvorsitz an Harald Kuhn ab

Einen Wechsel an der Spitze der Kreistagsfraktion vollziehen Bündnis 90/Die Grünen. Mit Beginn der neuen Periode des Kreistages, die am 1. Mai beginnt, gibt Rita Stäblein (Eltmann) den Fraktionsvorsitz aus beruflichen Gründen an Harald Kuhn (Zeil) ab, wie aus einer Mitteilung der Grünen im Kreis Haßberge hervorgeht.

Rita Stäblein war die erste Frau auf dieser Position und hatte diese Funktion 18 Jahre inne. Wie ungewöhnlich eine Frau an der Fraktionsspitze war, zeigte sich dadurch, dass Rita Stäblein anfangs als "Herr Vorsitzender" von der Verwaltung angeschrieben wurde.

Während ihrer Zeit als Fraktionsvorsitzende engagierte sich Rita Stäblein besonders beim seniorenpolitischen Gesamtkonzept für den Kreis Haßberge und der Einrichtung einer eigenen Palliativ-Station in den Haßberg-Kliniken, die im Haus Ebern realisiert wurde.

Rita Stäblein will auch in der Zukunft als stellvertretende Vorsitzende dafür Sorge tragen, dass die "grüne Handschrift" im Landkreis Haßberge sichtbar bleibt.

Der neue Vorsitzende Harald Kuhn sieht den Schwerpunkt der Arbeit der auf sechs Mitglieder angewachsenen Fraktion in der Umsetzung der Klimaziele für den Landkreis. "Mit Norbert Zösch, einem Pionier der alternativen Energieerzeugung, sind wir hier gut aufgestellt", so Harald Kuhn. Der Zeiler hat auch Sitz und Stimme im Stadtrat seiner Heimatstadt, hier allerdings in der SPD-Fraktion. ks