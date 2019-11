Stadtwerke warnen ihre Kunden

Die Stadtwerke Rödental warnen ihre Kunden vor unerbetenen Telefonanrufen im Zusammenhang mit dem Wechsel des Energieversorgers für das Jahr 2020. Bei diesen Anrufen würden bei den Stadtwerke-Kunden der Jahresenergieverbrauch sowie die Zählernummer erfragt und "traumhafte" Einsparbeträge von gleich mehreren Hundert Euro pro Jahr versprochen. Es könne plötzlich sogar ein "Begrüßungsschreiben" des vermeintlich neuen Versorgers im Briefkasten liegen, obwohl der betroffene Kunde am Telefon überhaupt keinen wirksamen Vertrag abgeschlossen hat.

Werbeanrufe für Energieprodukte gibt es seitens der Stadtwerke Rödental nicht, teilen diese mit, zumal solche Anrufe ohne die vorherige ausdrückliche Einwilligung der Kunden nicht nur lästig, sondern auch eindeutig gesetzeswidrig seien. Auch die am Telefon versprochenen Einsparbeträge gebe es nicht, vielmehr erwiesen sich diese in der Realität grundsätzlich als "Schall und Rauch". Nicht selten sei sogar das Gegenteil der Fall: Nach einem Versorgerwechsel seien die Jahreskosten für den eigenen Energieverbrauch sogar höher als bisher. Deshalb empfehlen die Stadtwerke Rödental ihren Kunden, bei solchen Werbeanrufen sehr vorsichtig zu sein. Es sollten bei einem solchen Anruf also nur der Name und die Telefonnummer der anrufenden Person erfragt und notiert werden, ebenso der Name des Energielieferanten, um dessen Produkt es geht, und der angebliche Einsparbetrag. Anschließend sollte das Gespräch beendet werden, ohne am Telefon einen Vertrag abzuschließen. red