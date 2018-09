Stadtwerke verlängern die Freibadsaison

Schönes Wetter und kein Ende! Wegen der guten Aussichten verlängern die Stadtwerke Bamberg spontan die Saison fürs Freibad am Bambados und das Freibad Gaustadt bis einschließlich Freitag, 14. September.

Eigentlich sollten das Bambados-Freibad und das Freibad am Michelsberger Wald mit Beginn des neuen Schuljahres ihre Saison beenden - wegen des tollen Wetters schieben die Stadtwerke jetzt mehrere Extraschichten. Von Dienstag bis Freitag, 11. bis 14. September, sind beide Anlagen jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Unabhängig davon startet auch das Bambados-Hallenbad nach erfolgreicher Sommersaison am Dienstag, 11. September, in die neue Saison. Auch im Hainbad ist der Sommer noch nicht vorbei: Das Luft- und Sonnenbad an der Regnitz ist weiterhin von 9 bis 20 Uhr geöffnet - nur im Kinderplanschbecken muss aus Sicherheitsgründen das Wasser abgelassen werden. Der Kümmerer schaut regelmäßig nach dem Rechten und am 11., 12. und 13. September heizt Saunameister Johannes Schober im Hainbad in der mobilen Bambados-Sauna den Gästen ein. Wie lange danach an der Regnitz die Nachsaison dauert, das hängt vom Wetter ab. red