Stadtwerke übernehmen Stromkunden

Auch im Netzgebiet der Stadtwerke Ebermannstadt sind laut Pressemitteilung Kunden von der Insolvenz des Stromanbieters BEV (Bayerische Energieversorgungsgesellschaft) betroffen. Keiner davon bleibe im Dunkeln sitzen. Die Stadtwerke als Grundversorger würden nahtlos die Belieferung übernehmen. Die betroffenen Kunden würden schriftlich informiert.

Innerhalb weniger Wochen ist dies die zweite Insolvenz eines Stromhändlers, für den die Stadtwerke Ebermannstadt einspringen. Kurz vor Weihnachten ging die Deutsche Energie GmbH (DEG) pleite. Als Grund dafür sieht Stadtwerke-Geschäftsführer Jürgen Fiedler die ruinösen Geschäftsmodelle einiger Energiediscounter. Diese würden mit allen Mitteln versuche, Kunden zu gewinnen, und versprächen hohe Wechselprämien, die dann allerdings nie zur Auszahlung kommen würden.

Stadtwerke Forchheim

Auch die betroffenen Kunden, welche im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Forchheim wohnen, fallen automatisch für die ersten drei Monate in die Ersatzversorgung und erhalten über den genauen Ablauf ein postalisches Schreiben. Für alle betroffenen Kunden ist es wichtig, dass sie nach Erhalt des Schreibens den Stadtwerken Forchheim ihren aktuellen Zählerstand unter Telefon 09191/613240 oder per E-Mail an ablesung@stadtwerke-forchheim.de mitteilen, damit laut Pressemitteilung der Stadtwerke eine zügige Bearbeitung der Verträge erfolgen könne und keine Mehrkosten durch eine Schätzung des Zählerstands erfolgen müsse.

Ein Minus-Geschäft

Das Modell sogenannter Billigstromanbieter ist laut Stadtwerke Forchheim einfach erklärt: Um auf den ersten drei Plätzen bei vielen scheinbar großen Vergleichsportalen zu stehen, würden die Anbieter einen bestimmten Geldbetrag bezahlen. Bei der Suche durch einen Nutzer würden die Anbieter, die sehr viel an das Portal zahlen, auch sehr oft oben als bestes Angebot erscheinen. Dabei werben diese Energieversorger mit besonders günstigen Preisen oder Neukunden-Boni, um eine hohe Anzahl an Kunden zu gewinnen. Trotzdem sei diese Neukundengewinnung für das Unternehmen ein Minus-Geschäft, da die Preise die Ausgaben nicht decken könnten. red